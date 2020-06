Coppa Italia – Juventus-Milan, Bonaventura verso una maglia da titolare

MILAN NEWS – Non c’è ancora certezza sulla data di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia dopo l’1-1 di San Siro (reti di Rebic e Cristiano Ronaldo), ma Stefano Pioli sta iniziando a pensare alla formazione da opporre ai bianconeri, viste le squalifiche di Zlatan Ibrahimovic, Samu Castillejo e Theo Hernandenz.

Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, Giacomo Bonaventura si è presentato in perfetta forma a Milanello e dovrebbe giocare titolare contro la Juventus, visto appunto le squalifiche di giocatori importanti come Ibrahimovic e Castillejo. Bonaventura cercherà di effettuare un gran finale di stagione in modo da salutare nel migliore dei modi i tifosi rossoneri, visto che il contratto in scadenza con il Milan con ogni probabilità non verrà rinnovato.