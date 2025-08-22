Controlli in corso per Boniface. Allegri nomina gli eredi di Reijnders. Domani Milan-Cremonese

Il day 1 di Victor Boniface e le parole di Massimiliano Allegri pre Milan-Cremonese sono alcuni dei temi affrontati dal nostro Stefano Bressi

La giornata di venerdì 22 agosto ha rappresentato il day 1 di Victor Boniface al Milan. Ma non solo, perché è stata anche la vigilia dell'esordio nella Serie A 2025/2026 contro la Cremonese, con tanto di conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Il nostro Stefano Bressi ha parlato di questo ed altro nel video che potete trovare qui sotto. E non dimenticatevi di attivare la campanella per non perdervi alcun contenuto. Oltre, ovviamente, a seguirci su tutti i nostri profili social.