Perché il Milan pensa a Rangnick? Ecco qualche dettaglio

La protesta del mondo rossonero si sposta direttamente sulle strade della città. Dopo i volantini con lo slogan 'Liberate il nostro Milan !' che nelle scorse settimane avevano tappezzato non solo Milano, ma anche diverse città d'Italia, la contestazione della tifoseria all'indirizzo di Cardinale e proprietà continua. E questa volta lo fa in un modo insito.

Milan, ancora proteste verso Cardinale: ecco le vele

Da questa mattina, infatti, per le vie del capoluogo lombardo ha iniziato a circolare un camioncino a 'vela' pubblicitario, allestito con dei maxi poster con uno slogan durissimo nei confronti di cardinale stesso, che durerà ben due lunghe settimane:

La possesso dei promotori della protesta è stata mantenuta da subito. Nell'itinerario del camioncino, il mezzo aveva come tratta obbligatoria via Aldo Rossi, sede della dirigenza rossonera. Le immagini scattate dal nostro Stefano Bressi parlano chiaro: il camioncino si è fermato subito sotto le finestre della sede rossonera.

Il mezzo continuerà a girare senza sosta pre i prossimi quattordici gironi. Nonostante un colpo da ben 80 milioni, i tifosi rossoneri non sono soddisfatti, richiamando ancora una volta la vendita del club da parte di Gerry Cardinale.