Al termine della 2ª giornata di Serie A 2026/2027, ci sono sei squadre in cima alla classifica a punteggio pieno: Milan, Inter, Juventus, Roma, Lazio e Atalanta. I rossoneri hanno conquistato sei punti grazie alle vittorie contro Torino e Venezia: il prossimo impegno sarà uno scontro diretto contro i bianconeri di Luciano Spalletti. In merito alla bagarre in vetta si è espresso anche Paolo Condò sulle pagine del 'Corriere della Sera'.

Le parole di Condò su Milan, Inter e Juventus

"Alla superiorità tecnica dell’Inter, che gode di un vantaggio competitivo difficile da colmare in una sola stagione, si affianca per il momento una risposta di Juventus e Milan che non sappiamo fino a dove reggerà, ma è iniziata in modo serio. Par di capire finalmente univoco e coerente in due ambienti che tra l’ufo Comolli da una parte e le tensioni Elliott-RedBird dall’altra non trovavano pace".

Secondo il giornalista,è ancora la squadra da battere, mentrestanno provando ad accorciare la distanza con i nuovi innesti provenienti dal mercato:

Ma come si sono rinforzate sul mercato le tre squadre di cui parla Condò? Scopriamolo insieme.

I rinforzi di Milan, Inter e Juventus

Mario Gila

Goncalo Ramos

Diego Moreira

Sankhoun Diawara

Omari Hutchinson

La dirigenza del Milan ha messo a segno cinque colpi per rinforzare la rosa a disposizione di

Anche l'Inter si è rinforzata, nonostante la partenza di Dumfries:

Djed Spence

Curtis Jones

John Stones

Ivan Provedel

Mercato di grande livello anche per la Juventus: