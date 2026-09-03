L'analisi del giornalista Paolo Condò sulle pagine del 'Corriere della Sera' su Milan, Inter e Juventus

Matteo Chini
- Milano
Milan-Venezia, i tifosi sui social: "Ecco cosa serve dal calciomercato"

Milan-Venezia, i tifosi sui social: "Ecco cosa serve dal calciomercato"

Al termine della 2ª giornata di Serie A 2026/2027, ci sono sei squadre in cima alla classifica a punteggio pieno: Milan, Inter, Juventus, Roma, Lazio e Atalanta. I rossoneri hanno conquistato sei punti grazie alle vittorie contro Torino e Venezia: il prossimo impegno sarà uno scontro diretto contro i bianconeri di Luciano Spalletti. In merito alla bagarre in vetta si è espresso anche Paolo Condò sulle pagine del 'Corriere della Sera'.

Le parole di Condò su Milan, Inter e Juventus

Secondo il giornalista, l'Inter è ancora la squadra da battere, mentre Milan e Juventus stanno provando ad accorciare la distanza con i nuovi innesti provenienti dal mercato:
"Alla superiorità tecnica dell’Inter, che gode di un vantaggio competitivo difficile da colmare in una sola stagione, si affianca per il momento una risposta di Juventus e Milan che non sappiamo fino a dove reggerà, ma è iniziata in modo serio. Par di capire finalmente univoco e coerente in due ambienti che tra l’ufo Comolli da una parte e le tensioni Elliott-RedBird dall’altra non trovavano pace".
Paolo Condò

Ma come si sono rinforzate sul mercato le tre squadre di cui parla Condò? Scopriamolo insieme.

I rinforzi di Milan, Inter e Juventus

La dirigenza del Milan ha messo a segno cinque colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Amorim:
  • Mario Gila
  • Goncalo Ramos
  • Diego Moreira
  • Sankhoun Diawara
  • Omari Hutchinson

Anche l'Inter si è rinforzata, nonostante la partenza di Dumfries:

  • Djed Spence
  • Curtis Jones
  • John Stones
  • Ivan Provedel

Mercato di grande livello anche per la Juventus:

  • Randal Kolo Muani
  • Kerim Alajbegovic
  • Jhon Lucumi
  • Jeff Ekhator
  • Zeki Celik
  • Guglielmo Vicario
  • Nick Woltemade

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