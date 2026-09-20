Il momento in casa Milan è molto delicato, e l'amara sconfitta contro il Benfica ha alzato ulteriormente la pressione intorno a Rúben Amorim, allenatore portoghese. Il gioco infatti, stenta a decollare e le critiche arrivano come un fulmine a ciel sereno, ma la posizione del tecnico portoghese resta ben salda. A fare il punto della situazione ci ha pensato il giornalista Paolo Condò sulle colonne del Corriere della Sera, analizzando il momento di forma del club di via Aldo Rossi in vista della sfida contro il Lecce.

Milan, le parole di Condò

"Non rischia Amorim, invece, perchè a un allenatore così strutturato devi dare tempo. Però farà bene a tiare il freno d'emergenza battendo il Lecce, facendo segnare Ramos e reinserendo Pulisic, l'uomo la cui siccità ha interrotto il Milan ormai un anno fa. Il suo ultimo gol risale al 28 dicembre, era la 17^. L'Inter era prima a quota 39, il Milan secondo a 38. Da allora ha raccolto 20 punti in meno".

Una gara da non steccare per cercare di scacciare via i fantasmi della crisi che dovrebbe coincidere con il ritorno dal primo minuto diancora a caccia della prima maglia da titolare e del primo gol ufficiale in questo 2026. Secondo il giornalista, la panchina dell'ex Sporting non è in discussione, ma la rotta va invertita al più presto:

Contro il Lecce infatti, Amorim si gioca la carta del riscatto, affidandosi alle giocate di Pulisic e ai possibili gol di Gonçalo Ramos per ritrovare vittoria e serenità prima della lunga sosta.