Conceicao-Gasperini, primo duello in Serie A: al Meazza debutta una nuova rivalità

Sarà una prima assoluta quella che andrà in scena domani a San Siro: Sergio Conceicao e Gian Piero Gasperini si sfideranno per la prima volta in Serie A. Il tecnico portoghese del Milan e quello italiano dell’Atalanta non si erano mai incrociati nel campionato italiano fino a questo turno, rendendo la sfida del Meazza un appuntamento inedito anche per gli archivi statistici.