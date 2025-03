Concacaf Nations League, Pulisic deluso: Panama elimina gli USA nel recupero

Gli Stati Uniti , vincitori delle ultime tre edizioni del torneo, partivano da favoriti ma non sono riusciti a scardinare la difesa panamense. A punirli è stato il gol nel recupero di Waterman , che dopo la rete si è reso protagonista di un’esultanza particolare: ha abbracciato Thierry Henry , seduto a bordocampo come opinionista televisivo.

Ora per gli USA resta la finale per il 3° posto, in programma domenica 23 marzo alle 23:00 (ora italiana), mentre Panama si giocherà il titolo.