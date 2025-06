Compleanni Milan, Serginho spegne 54 candeline: gli auguri social

Nato a Nilópolis, in Brasile, il 27 giugno 1971, Serginho è arrivato al Milan nel 1999, dopo esperienze importanti in patria con club come Cruzeiro e São Paulo. Con la maglia rossonera, "Il Concorde" ha scritto pagine indelebili della storia del club.Naturalmente, il suo ex club non ha mancato di fargli gli auguri. Il Milan ha celebrato il compleanno di Serginho tramite i propri canali social ufficiali, dedicandogli un post speciale per ricordare le sue gesta e la sua importanza nella storia rossonera.