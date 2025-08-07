Classifiche Sofascore: Reijnders sorprende! Theo sopra a ...

Il sito di statistiche calcistiche Sofascore ha pubblicato i giocatori migliori della stagione 2024-25. Nessuna sorpresa per Premier League e Ligue 1: in Inghilterra il migliore è stato Mohamed Salah del Liverpool col punteggio Sofascore di 7,78, piazzandosi al primo posto nella massima competizione inglese e guidando il campionato sia per gol che per assist. Nel campionato francese brilla Achfar Hakimi, terzino del PSG: valutazione di 7,76. In Bundesliga vine Joshua Kimmich del Bayen Monaco col punteggio di 7,909. Nella Liga spagnola al primo posto Raphinha, attaccante del Barcellona: punteggio di 7.80.