Classifiche Sofascore: Reijnders sorprende! Theo sopra a ...

Il sito di statistiche calcistiche Sofascore ha pubblicato i giocatori migliori della stagione 2024-25. Nessuna sorpresa per Premier League e Ligue 1: in Inghilterra il migliore è stato Mohamed Salah del Liverpool col punteggio Sofascore di 7,78, piazzandosi al primo posto nella massima competizione inglese e guidando il campionato sia per gol che per assist. Nel campionato francese brilla Achfar Hakimi, terzino del PSG: valutazione di 7,76. In Bundesliga vine Joshua Kimmich del Bayen Monaco col punteggio di 7,909. Nella Liga spagnola al primo posto Raphinha, attaccante del Barcellona: punteggio di 7.80.
Le sorprese arrivano guardando la Serie A: al primo posto Mattia Zaccagni della Lazio che per molti ha giocato non la sua stagione migliore in biancoceleste. Per quanto riguarda il Milan, il primo è Pulisic che si piazza al sesto posto con il punteggio di 7.28, mentre Reijnders, sorprendentemente, non è in top 10: il nuovo centrocampista del City ha chiuso al dodicesimo posto in Serie A, nonostante una stagione incredibile con i rossoneri.
Theo Hernandez ha concluso al quindicesimo posto (punteggio 7,20), comunque davanti a Rafael Leao (19esimo a 7,19).
