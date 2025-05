City al tappeto in FA Cup: la stagione di Guardiola tra delusioni e un futuro incerto

La sconfitta del Manchester City contro il Crystal Palace nella finale di FA Cup è la plastica rappresentazione di una stagione complicata per Pep Guardiola. Dopo anni di dominio in Inghilterra, culminati con il treble di due stagioni fa e altri tre trofei nella passata stagione, il City non ha mai seriamente impensierito le prime posizioni in Premier League. La vittoria del Community Shield è un magro contentino, e la sconfitta in FA Cup brucia come non mai. Ora, con sole due partite rimaste, l'obiettivo minimo è agguantare il quinto posto, impresa tutt'altro che scontata con il sesto posto attuale.