Salisburgo-Milan, i tifosi pazzi di Cisse: "È più forte di Pio" | Video

In casa Inter continuano ad emergere numerosi problemi. Dopo gli stop di Lautaro Martínez e Stones, entrambi attesi a disposizione a novembre, i nerazzurri dovranno fare i conti con un nuovo problema fisico: questa volta a fermarsi è Benjamin Pavard, sottoposto nella mattinata odierna ad accertamenti clinici e strumentali per valutare le sue condizioni fisiche.

Milan, out anche Pavard?

"Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia destra".

A comunicare l'esito degli esami è stato lo stesso club nerazzurro attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito: gli accertamenti infatti hanno evidenziatodel difensore francese. Ecco di seguito il comunicato del club:

Al momento non sono stati comunicati i tempi di recupero, saranno quindi necessari ulteriori aggiornamenti per capire quando il difensore potrà tornare a disposizione di Cristian Chivu. La situazione, però, sarà monitorata nei prossimi giorni, con particolare attenzioni alla possibilità di recuperare il giocatore per il derby di Milano, in programma il 31 ottobre.