Champions League – Real Madrid: record di espulsioni per Sergio Ramos

NEWS DALL’ESTERO – Sergio Ramos, storico calciatore del Real Madrid di cui ne è capitano da molti anni, ieri sera, in occasione della partita di Champions League contro il Manchester City ha stabilito un altro record: quarta espulsione ricevuta nella competizione. Sergio Ramos, dopo essere entrato nella storia del Real Madrid per numero totali di espulsioni (26) e nella storia della Liga Spagnola sempre per lo stesso motivo, ora è entrato anche nella storia della Champions League sempre per numero di cartellini rossi ricevuti.

