Milan-Genoa, Zapata torna a San Siro: dopo 7 anni sarà avversario

NEWS MILAN – Gli incroci fra Milan e Genoa, visti i buoni rapporti che i due club hanno da svariati anni, regalano sempre emozioni e tanti giocatori che di volta in volta tornano da ex, da avversari. Questa volta è il turno di Cristian Zapata.

Dopo 7 stagione al Milan, Zapata la scorsa estate è passato al Genoa a parametro zero. Dopo un ottimo inizio con i rossoblu (12 presenze e un gol nelle prime 13 partite di campionato), il colombiano a fine novembre si è infortunato alla coscia, e da li in avanti, non ha più giocato in campionato facendo solo una comparsa in Coppa Italia contro il Torino a inizio gennaio.

Con l’arrivo di Davide Nicola sulla panchina del Grifone, le possibilità di giocare per Zapata sono scese ulteriormente, e con tutta probabilità, domenica saluterà San Siro solo dalla panchina. I tifosi del Milan hanno un buon ricordo di Zapata grazie al gol che il difensore ha segnato al 97esimo nel derby del 15 aprile 2017 pareggiato 2-2 contro l’Inter. Per Zapata, 34 anni il prossimo 30 settembre, in totale, sono state 148 le partite giocate con la maglia del Milan condite anche da 5 gol. Buon ritorno a casa Cristian!

