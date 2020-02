VERSO MILAN-GENOA – Daniele Doveri sarà il direttore di gara di Milan-Genoa, in programma domenica alle ore 12.30: al Var ci sarà Massimiliano Irrati. Gli assistenti saranno Lo Cicero e Galetto, mentre il IV uomo sarà Fabrizio Pasqua. Assistente al Var Alessandro Cecconi. Intanto, i rossoneri avrebbero voluto giocarla lunedì, ma la Lega Calcio non ha dato il via libera: ecco i motivi>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android