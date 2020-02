Milan-Genoa: i rossoneri chiedono il rinvio a lunedì, la Lega dice no

NEWS MILAN – Con una richiesta arrivata ieri alla Lega di Serie A, il Milan ha chiesto di giocare la gara col Genoa lunedì e non domenica alle 12.30. Secco no da parte della Lega Calcio per questioni di calendario pieno e per rispettare le disposizioni decise dal governo nelle regioni di emergenza Coronavirus. L’intento della società rossonera era quella di spostare la gara di un giorno e permettere al pubblico milanista l’accesso allo stadio. Richiesta, tuttavia, non assecondata. Ecco, invece, le modalità per il rimborso dei biglietti da parte del club>>

