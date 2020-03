Champions League, PSG-Borussia Dortmund 2-0: rimonta e qualificazione

ULTIME NEWS – In un Parc des Princes a porte chiuse (anche se molti tifosi erano fuori lo stadio), è andata in scena la semifinale di ritorno tra PSG-Borussia Dortmund. Si partiva dal 2-1 dell’andata per i tedeschi. La sfida in casa dei parigini si è conclusa con la vittoria e la qualificazione per la squadra di Neymar e compagni.

Partita vivace nel primo tempo, con il PSG che va in vantaggio sugli sviluppi di un corner: colpo di testa vincente in tuffo di Neymar, è 1-0. Buona gestione fino al termine della prima frazione, dove al 45’+1′ arriva il raddoppio dei francesi: segna Bernat su assist di Sarabia.

Si va negli spogliatoi con un super risultato per i padroni di casa, ma la qualificazione resta ancora in bilico. L’ingresso di Kylian Mbappé nella ripresa mette ulteriore paura ai tedeschi. BVB che risponde con Julian Brandt dalla panchina, il quale crea due pericoli importanti ma è sfortunato e impreciso nella conclusione finale. All’88’ rosso diretto per Emre Can dopo una rissa in mezzo al campo. Borussia in inferiorità numerica. Gli servirebbe un gol per portarla ai supplementari, che però non arriva. PSG-Borussia Dortmund si chiude dopo sei minuti di recupero con la vittoria, 2-0, del PSG che avanza ai quarti di finale.

Nel corso della serata, in tema Coronavirus, sono arrivate le dichiarazioni del Premier Giuseppe Conte: annunciate nuove limitazioni per tutta Italia >>>

