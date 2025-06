Champions League, Dembelé eletto giocatore del torneo: il Pallone d'Oro ...

Ousmane Dembelé è stato uno dei giocatori più in vista del PSG, detentore della Champions League, nel corso di questa stagione. L'esterno francese, infatti, si è reso protagonista di un'annata memorabile in tutte le competizioni, mostrando anche una crescita importante rispetto al passato sotto la guida di un tecnico bravissimo come Luis Enrique. In modo particolare il transalpino ha segnato 33 gol e 15 assist, che lo rendono uno dei marcatori migliori in campo europeo. Non vincerà la Scarpa d'Oro, ma senza ombra di dubbio ha fatto il suo per provarci in tutti i modi.