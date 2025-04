Champions, Donnarumma supereroe del PSG: ora anche Parigi lo ama

Dopo aver messo il sigillo contro il Liverpool negli ottavi, Gianluigi Donnarumma si prende ancora la scena in Champions League

Dopo aver messo il sigillo contro il Liverpool negli ottavi, Gianluigi Donnarumma, ex Milan, si prende ancora la scena in Champions League. Il PSG, grazie anche alle sue parate decisive, ha eliminato l’Aston Villa staccando il pass per le semifinali, e la stampa internazionale — soprattutto quella francese — celebra la prestazione monumentale del portiere azzurro.