Cessione Milan – Investcorp e l’ultimatum a Elliott: tre i possibili motivi

Le ultime news sulla cessione del Milan: Investcorp ha dato un ultimatum a Elliott per l'acquisto del club. Tre i possibili motivi

Anche Tuttosport, così come la Gazzetta, fa un punto relativo alla cessione del Milan. La trattativa con Investcorp, che sembrava in dirittura d'arrivo, ha subito un rallentamento proprio negli ultimi giorni. L'accordo era stato trovato sulla base di un miliardo e centottanta milioni di euro, con le firme a inizio maggio, ma le cose sono cambiate abbastanza rapidamente. Un po' per l'interesse di Redbird, un po' per le voci riguardanti la ricerca di un partner, Investcorp ha deciso di far trapelare il suo disappunto e dare un ultimatum a Elliott.