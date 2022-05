Il Milan è sempre molto attivo sul calciomercato. In primo piano c'è la possibile cessione societaria da Elliott a Investcorp o Redbird, ma Maldini e Massara in ogni caso saranno confermati anche con la nuova proprietà. Per questo motivo i due dirigenti stanno pensando a come potenziare la squadra in vista della prossima stagione. A tal proposito spunta un nome interessante proveniente dal Portogallo. Scopriamo di chi si tratta.