Cassano: “Ricci? Una cosa è il Torino, un’altra il Milan”

Un campione "anziano" e un giovane di prospettiva su cui lavorare. Ricci, in verità, conta già 127 presenze in Serie A, accumulate tra Empoli e Torino, nonostante i soli 23 anni di età. Il centrocampista italiano è arrivato al grande salto in una big e sembra pronto per affrontarlo . Giocare al fianco di Modric potrà aiutarlo a crescere e a migliorare. Lo ha ammesso lui stesso durante la sua conferenza stampa di presentazione: "Voglio imparare più cose possibili da lui, devo essere una spugna".

Ecco le sue parole: "Modric con Allegri si troverà bene: non gli dirà nulla, gli dirà: 'fa quello che vuoi'. Anche se Allegri un giocatore che ha fatto la storia del calcio come Andrea Pirlo lo ha dato via, non lo faceva giocare. E quando Pirlo si stava riprendendo dall'infortunio, voleva metterlo mezzala con van Bommel davanti alla difesa. Ad Allegri non è mai piaciuto Pirlo: poi alla Juventus se lo è ritrovato e c'erano tre, quattro, cinque giocatori che gli dicevano che doveva giocare perché era il più forte di tutti".