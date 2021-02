Cassano è sicuro: “Milan? Se vince lo scudetto deve…” | Serie A News

Milan, le parole di Cassano

Antonio Cassano, come di consueto è intervenuto su Twitch alla Bobo TV di Vieri. Cassano ha parlato del Milan, soffermandosi soprattutto su Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto.

"Ibrahimovic? Da solo in un anno è riuscito a capovolgere il campionato italiano. L'unico che faceva la differenza a quarant'anni che mi ricordo è Paolo Maldini. E' diventato un leader a 360°, vive ancora più per il gol rispetto a prima. Il Milan ha una buona squadra, ma campioni non ne vedo. Lui e Pioli hanno migliorato tutta la squadra, ha fatto qualcosa di unico. Se dovesse vincere il campionato dovrebbero togliere la Madonnina e metterci Ibra".