Calciomercato Milan – Concorrenza Roma per due attaccanti / News

Calciomercato Milan, occhio alla Roma

L’ultima sessione di calciomercato del Milan ha regalato a Stefano Pioli una squadra di tutto rispetto. L’obiettivo stagionale, modificato a stagione in corso visti i risultati, ha spinto la dirigenza a fare gli straordinari. La rosa mostrava diverse lacune dal punto di vista della lunghezza e non permetteva al mister rossonero di avere molta scelta per i tanti match da affrontare. Per questo motivo un acquisto per reparto: in difesa è arrivato Fikayo Tomori, a centrocampo Soualiho Meite e in attacco Mario Mandzukic.

Proprio il croato ha rappresentato la ciliegina sulla torta, quel giocatore in grado di dare più esperienza ad una squadra ancora molto molto giovane. Proprio l’attacco rossonero, però, mostra dei dubbi in vista del futuro. E’ ancora impossibile da decifrare il futuro di Zlatan Ibrahimovic, 40 anni in prossimo 3 ottobre. Paolo Maldini ha assicurato che, qualora dovesse continuare così, non è affatto da escludere un rinnovo dello svedese. Mandzukic, in caso di Champions League, ha diritto ad un altro anno di contratto ma, senza Ibra, si potrebbe trovare da solo nel reparto offensivo. Negli ultimi giorni si parla molto di Andrea Belotti, che non dovrebbe prolungare il suo rapporto con il Torino, ma nei mesi scorsi tanti altri attaccanti sono stati accostati al Diavolo.

Tra questi sicuramente Dusan Vlahovic e Odsonne Edouard. Gli attaccanti di Fiorentina e Celtic sono due profili sicuramente interessanti, ma il prezzo che si aggira sui 30 milioni ha fatto tirare il freno a mano al Milan. Occhio però alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna. Secondo quanto riferisce ‘TodoFichajes’ la Roma, alle prese con la situazione Edin Dzeko, sarebbe alla ricerca di un giocatore per sostituirlo. Tra i nomi emersi in casa giallorossa ci sono proprio Vlahovic ed Edouard. A questo punto bisognerà vedere quali sono i piani rossoneri e quale sarà il futuro di Ibrahimovic. In caso di rinnovo del numero 11, è chiaro che la ricerca di Paolo Maldini non andrà avanti.

