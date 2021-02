Calciomercato Milan – Belotti: rossoneri in pole position. Le novità | News

Calciomercato Milan, Belotti non rinnova con il Torino

Tuttosport fa il punto su Andrea Belotti. Il centravanti potrebbe essere il colpo di calciomercato del Milan della prossima stagione. Il contratto dell’attaccante, infatti, è in scadenza nel 2022, e dunque tutto può succedere.

Il Torino, ovviamente vuole rinnovare il contratto, ma tutto alla fine dipenderà da Belotti.In Piemonte sta bene ed è amato da tifosi, ma a tutto c’è limite. Il centravanti ha l’ambizione di giocare le coppe europee e di giocare per traguardi importanti, cosa che al momento il club di Cairo non può dargli. In queste condizioni il prolungamento appare complicato, anche se il Toro si giocherà le sue carte: ingaggio da top player e squadra competitiva per provare ad arrivare in Europa League.

In ogni caso non è solo una questione di soldi, anche perchè ci sono tante squadre interessate al Gallo. In pole position c’è il Milan. Il club rossonero vorrebbe andare avanti con Ibrahimovic, ma ovviamente Maldini e Massara stanno già pensando a un suo possibile erede. Nelle ultime ore il pressing del Diavolo sarebbe diventato più intenso. Attenzione però ad altri club come la Roma, l’Inter e squadre estere. Ricordiamo che Belotti si è sempre dichiarato tifoso del Milan, e dunque questo aspetto potrebbe essere decisivo per il suo approdo in rossonero.

La certezza, come detto, è il contratto è in scadenza nel 2022. Belotti, dunque, tra un anno sarebbe libero di firmare con qualsiasi altra squadra. Sarebbe un disastro per il Torino perdere il suo capitano a parametro zero, e dunque si proverà di tutto affinché il Gallo firmi il prolungamento. Se non sarà così, Cairo sarà costretto a cederlo nella prossima sessione di calciomercato. Vedremo cosa succederà, ma il Milan è molto interessato.