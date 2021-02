Maldini: “Rinnovo Ibrahimovic? Dipende da lui, ma se continua così..”

Paolo Maldini, intervistato da Bein Sports, ha parlato così del futuro di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan che ieri contro il Crotone ha segnato il suo 14esimo gol in campionato: “Abbiamo provato a ingaggiare Zlatan nel 2018 ma era al LA Galaxy. Rinnovo? Ci ha detto che dipenderà dal suo corpo. Ma se continua così non vedo perché non possa essere ancora con noi l’anno prossimo”.

Sui rinnovi: “Abbiamo tre giocatori in scadenza e abbiamo anche i contratti in scadenza nel 2022. Ma è una prassi normale, stiamo lavorando. Dico sempre che bisogna essere contenti in due per arrivare ad un accordo, i giocatori sono professionisti e pensano al 100% al campo. La speranza è di trovare presto un accordo”.

Su Theo Hernandez: “Quando l’ho incontrato, ho visto nei suo occhi che era un ragazzo molto sensibile. Il suo obiettivo è chiaro, deve diventare tra i primi 3 al mondo ed essere titolare nella Francia”.

