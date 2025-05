Cassano: “Al Milan Allegri faceva giocare van Bommel e non Pirlo. Spero che …”

Antonio Cassano , ex attaccante in Serie A anche del Milan , è intervenuto, come di consueto, alla trasmissione 'Viva el Fútbol', in onda su 'Twitch' e, per l'occasione, ha anche parlato del possibile di ritorno di Massimiliano Allegri su una panchina del massimo campionato italiano. Il livornese, in queste ultime ore, è accostato a Napoli , Inter e lo stesso Milan.

“Allegri tutti lo vogliono e nessuno se lo piglia, si parla solo di lui ora - ha esordito Cassano -. Per il Napoli si parla di lui ora… Ma come gioca? 4-3-3? Lobotka, tu sei il mio pupillo, se arriva Allegri fai in modo di andare via. Quando è arrivato Cassano al Milan, il signor Allegri faceva giocare Van Bommel e non Pirlo… Per Lukaku io non stravedo, ma ha fatto un capolavoro anche lui. Spero per Napoli che Conte possa rimanere o che vadano su altri profili …", ha chiosato.