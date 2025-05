Nuovo allenatore, il Milan ci riprova per Allegri: ecco la situazione

Proprio con il Milan, nel 2011, vinse i suoi primi trofei da allenatore (Scudetto e Supercoppa Italiana). Poi, nel prosieguo della sua carriera, con la Juventus, ha vinto altri 5 Scudetti, poi 5 Coppe Italia e altre 2 Supercoppe Italiane. Ha fatto anche due finali di Champions League, nel 2015 e nel 2017, sempre con i bianconeri, perdendole però contro Barcellona e Real Madrid.

Milan, Allegri nuovo allenatore? Bisogna fare in fretta! — La novità di giornata, per la 'rosea', è che non solo il nome di Allegri sia tornato in orbita Milan per il ruolo di nuovo allenatore, ma anche che i dirigenti della società meneghina vogliono provare ad anticipare i tempi per prenderlo. La concorrenza è forte: il Napoli attende di capire cosa vorrà fare Antonio Conte e attenzione all'Inter nel caso in cui Simone Inzaghi decida di andarsene.

Il Diavolo, però, vuole approfittare di questo momento di stallo, verificando se ci sono i presupposti per concludere la trattativa in tempi brevi. L’ideale sarebbe entro la fine della settimana, ma lo scenario non è semplice perché ci sono tanti pezzi del puzzle da sistemare.

Secondo il quotidiano sportivo nazionale, il Milan sa bene che Allegri è uno dei tecnici più cari sulla piazza e, se si è avvicinato a lui, è perché probabilmente è disposto alla spesa. Oltre che ad affidargli un progetto triennale, in linea con il contratto firmato dal neo direttore sportivo Igli Tare. In comune Allegri e il Milan hanno la voglia di rivincita ai massimi livelli.

Il Diavolo vede in lui garanzia di successo — L’allenatore dopo la burrascosa separazione dalla Juventus e una stagione di inattività; il club dopo l’annata definita fallimentare dallo stesso amministratore delegato Giorgio Furlani. Il Milan sarebbe felice di riaccoglierlo, vedendo in lui una garanzia di successo: ciò di cui oggi il Diavolo ha bisogno. Anche il livornese valuterebbe volentieri un ritorno in rossonero. Per Tare è sempre stato, con lo stesso Conte, uno dei tecnici italiani più bravi in circolazione.

L’esperienza, la rinnovata ambizione e la necessità di rilanciarsi senza incertezze sono altri elementi che la dirigenza giudica prioritari e che spingono verso Allegri. E il Milan ora vuole fare in fretta, anche perché, a Napoli, Allegri troverebbe un biennale da 6 milioni di euro netti a stagione. È il momento delle scelte per i rossoneri: avanti su Allegri, in fretta per superare la concorrenza, o andare su altri profili?

Con Vincenzo Italiano che dovrebbe firmare il rinnovo del contratto con il Bologna, tra le altre opzioni Thiago Motta e Roberto Mancini.