La Juventus ha emesso un comunicato sul proprio sito ufficiale in merito alla vicenda relativa a Nicolò Fagioli

(fonte: juventus.com) In merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione Juventus FC precisa che non appena ricevuto notizia di un possibile coinvolgimento del proprio tesserato Nicolò Fagioli sul tema delle scommesse ha immediatamente e tempestivamente preso contatto con la Procura Federale della FIGC.