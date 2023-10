Mercato Milan – Dalla Spagna: “Tentativo per strappare Jimenez al Real”

In questa prima parte di stagione il Milan Primavera di Ignazio Abate ha iniziato con il piede sull'acceleratore. Un solo pareggio in campionato con la Juventus , mentre per il resto sono arrivate solamente vittorie, comprese le due in Youth League contro Newcastle e Borussia Dortmund . E tra le sorprese di questa prima fase c'è anche il terzino Alex Jimenez .

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo 'AS', il Milan avrebbe intenzione di tenerlo in squadra e quindi di strapparlo nella prossima sessione di calciomercato al Real Madrid, che ne detiene il cartellino. Anche perché, si legge, lo stesso Stefano Pioli lo avrebbe già messo nel mirino e non è escluso che il ragazzo venga portato presto in prima squadra.