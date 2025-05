Casa Milan affollata: dopo Ghisolfi e Riso, ecco arrivato anche Ambrosini | PM News

Giornata movimentata nei pressi di Casa Milan , dove si è tenuto un incontro tra il DS della Roma, Ghisolfi, e il procuratore Beppe Riso per discutere di alcune trattative di mercato. Tra i nomi affrontati spunta anche quello di Alexis Saelemaekers , reduce da una stagione in prestito ai giallorossi.

Ma le visite non sono finite qui: negli uffici rossoneri è arrivato anche Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan e leggenda del club. Una presenza che non passa mai inosservata, soprattutto in un momento delicato come questo, con il nuovo DS Igli Tare già ben operativo. Possibile una sola visita di cortesia, ma in casa Milan tutto fa notizia.