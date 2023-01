Carriera, numeri e caratteristiche: conosciamo meglio Devis Vasquez

Il Milan ha pubblicato sul proprio sito ufficiale tutte le curiosità inerenti al nuovo portiere rossonero Devis Vasquez: conosciamolo meglio

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Dalla Colombia al Milan: Devis Vásquez ha definito "un sogno" il vestire la maglia rossonera. Il 24enne colombiano è il primo acquisto del nostro calciomercato invernale e andrà a rinforzare il reparto di estremi difensori composto da Maignan, Tătărușanu e Mirante. Arrivato nei primi giorni del 2023, e in attesa di allenarsi con i nuovi compagni di squadra, andiamo a conoscere meglio il nostro nuovo portiere.

Alto 1,93m, Devis è dotato di grande struttura fisica e ha nella reattività e nella determinazione le sue qualità più evidenti. Qualità che, considerando età ed esperienza da acquistare, non possono che svilupparsi ulteriormente insieme al lavoro dello staff rossonero. Nato il 12 maggio 1998 a Barranquilla - quarta città colombiana per popolazione - il portiere, che in rossonero vestirà la maglia numero 77, ha iniziato la propria carriera con l'Under 20 del Cortuluà. A livello giovanile, Vásquez ha avuto inoltre due esperienze con le maglie di Patriotas e Equidad Club Deportivo, sempre nella propria terra natìa.

Nel gennaio 2020 il trasferimento in Paraguay tra le fila del Club Guaranì, dove dapprima ha militato nell'Under 23. Il debutto in Prima Squadra per Devis è arrivato nel febbraio 2021, e nel corso del 2022 si è affermato come titolare tra i pali del club di Asunción. In due stagioni con il Club Guaranì ha collezionato 28 presenze in campionato, a cui aggiungerne 3 nella prestigiosa Copa Libertadores.

La nazionale è l'obiettivo di qualunque calciatore, e per ricalcare le orme dell'idolo Yepes con la maglia dei Los Cafeteros, il Milan può essere un palcoscenico importante per risaltare all'attenzione del CT. Così si augura Vásquez, che in rossonero potrà lavorare per crescere e togliersi numerose soddisfazioni, imparando i trucchi del mestiere dai compagni più esperti e mettendo in mostra le proprie caratteristiche. Benvenuto Devis! Milan, sfuma Ziyech? Il Chelsea lo inserisce nel mezzo di un affare.