Mercato Milan – Sfuma Ziyech? Il Chelsea lo inserisce nel mezzo di un affare

Hakim Ziyech continua ad essere il sogno di mercato dei tifosi del Milan. Il marocchino, come ben si sa, non ha spazio al Chelsea, ma è reduce da un grande Mondiale con la sua nazionale. Dopo le ottime prestazioni in Qatar, altri club hanno potuto puntare gli occhi sull'ex Ajax. Allo stesso tempo il Chelsea starebbe pensando di fare un gran colpo in entrata, vale a dire quell'Enzo Fernandez che sembrava potesse trasferirsi al Milan in estate. A differenza di quanto detto, però, i 'blues' non pagheranno la clausola rescissoria da 120 milioni di euro al Benfica.