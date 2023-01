Calciomercato Milan – Nuova pretendente per Leao: le ultime news

Rafael Leao, attaccante del Milan, vuole restare in rossonero: si lavora al rinnovo del contratto. Ma su di lui c'è mezza Premier League

Daniele Triolo

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha giocato una grande partita ieri, in casa della Salernitana. Ha segnato, dopo appena 10', su assist di Sandro Tonali, la rete che ha portato i rossoneri di Stefano Pioli in vantaggio, incanalando la gara sui giusti binari per Davide Calabria e compagni.

Quello che, però, attualmente, tiene banco in casa Milan è la questione del rinnovo del contratto di Leao. L'accordo in essere tra il nativo di Almada - da 1,5 milioni di euro netti a stagione - andrà infatti in scadenza come noto tra 18 mesi, esattamente il 30 giugno 2024.

Questo vuol dire che, in caso di mancato accordo in questi mesi sul prolungamento, il Milan sarà costretto a vendere Leao al miglior offerente al termine di questa stagione (per gennaio i rossoneri non ascolteranno alcun tipo di offerta), onde evitare di perdere la sua stella a parametro zero l'anno venturo.

Leao, il Milan stringe per il rinnovo — Il Milan, con i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, sta intrattenendo continui contatti con il papà Antonio e con l'entourage di Leao, capeggiato dal procuratore Ted Dimvula, avvocato francese che, da qualche tempo, è subentrato a Jorge Mendes (rimasto in 'orbita Leao' come consulente della famiglia) nella gestione degli affari del classe 1999.

Le ultime indiscrezioni parlano di un'offerta del Milan di rinnovo del contratto di Leao da 7 milioni di euro netti a stagione per cinque anni. Una proposta che sembrerebbe aver fatto breccia tanto in Leao quanto in chi ne cura gli interessi. Pertanto, sembra che si vada verso la fumata bianca. Anche se, va ricordato, sulla questione pesa sempre la vicenda Sporting Lisbona.

Leao, infatti, deve risarcire il suo ex club con 19,5 milioni di euro - interessi inclusi - per la rescissione unilaterale del contratto chiesta e ottenuta nel 2018. Il Milan può andare incontro al suo top player nel pagamento di questa sanzione, ma, ovviamente, non ha intenzione di farsene totalmente carico. Come, magari, vorrebbe il giocatore.

Tanti su Leao: si è aggiunto il Newcastle nel novero degli spasimanti — E se non si arrivasse al rinnovo? L'opzione, sebbene ora appaia più sbiadita all'orizzonte, è comunque da tenere in considerazione. Il Milan vorrebbe arrivare al nuovo matrimonio con Leao il prima possibile per scongiurare gli assalti dei top club europei al suo talento lusitano.

Leao, infatti, piace a tutti. Al Real Madrid, ma anche a mezza Premier League: la scorsa estate, per lui, ci aveva provato il Chelsea. Secondo 'Repubblica' in edicola questa mattina, però, si sarebbe aggiunta una nuova pretendente al cartellino del numero 17 del Milan.

Si tratta del Newcastle United, club di proprietà del Public Investment Fund (PIF), fondo sovrano dell'Arabia Saudita, pronto a fare carte false pur di portare Leao nella fila dei 'Magpies'. Il club bianconero, che già la scorsa estate aveva 'scippato' Sven Botman al Diavolo, dunque, si sarebbe messo in fila per provare un secondo, grave sgambetto alle ambizioni milaniste.