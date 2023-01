Calciomercato Milan – Maldini e Massara, occhi sul gioiello ex Barcellona

Paolo Maldini e Frederic Massara vigili in sede di calciomercato: il Milan vorrebbe mettere a segno un colpo per il presente e per il futuro

Daniele Triolo

Il calciomercato di gennaio è in pieno fermento e il Milan, nonostante le apparenze, è vivo e attivo, sia in entrata sia in uscita. C'è da piazzare qualche giocatore (su tutti Tiémoué Bakayoko), ci sono contratti da rinnovare (Ismaël Bennacer, Olivier Giroud, Rafael Leão) e occhio a chi potrà arrivare in porta e in attacco.

Calciomercato Milan: fari puntati su Joan González — Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, restano però sempre vigili e attenti a tutte le occasioni che il panorama calcistico italiano e internazionale può proporre. Per costruire il futuro in maniera sostenibile, infatti, i grandi giocatori bisogna saperli scovare prima degli altri. Prima, ovvero, che i prezzi diventino impossibili o quasi.

Secondo 'calciomercato.com', per esempio, ultimamente il Milan, per il prossimo calciomercato estivo, sta seguendo con insistenza Joan González, classe 2002, centrocampista in grado di giocare sia da regista sia da trequartista. Cresciuto a 'La Masia', la famosa cantera del Barcellona, è arrivato in Italia grazie al Lecce ed al suo straordinario dirigente talent scout, Pantaleo Corvino.

Quantità e qualità: piace molto anche a tre club stranieri — In questa stagione, con la squadra giallorossa allenata da Marco Baroni, il ragazzo sta anche imparando a 'stare' tatticamente nel campionato italiano. Convincendo sempre di più, prestazione dopo prestazione. Finora, 16 presenze con un gol e 2 assist in Serie A. Il club salentino, che lo aveva preso dai blaugrana nel 2021 a parametro zero, lo valuta 10 milioni di euro. Il Diavolo ha fiutato l'affare.

Il Milan dovrà sbrigarsi, però, se vorrà prendere l'ex gioiello del Barça nel prossimo calciomercato estivo. Sembra, infatti, che anche Borussia Dortmund, Tottenham ed Everton (spesso presenti con i loro osservatori allo stadio 'Via del Mare') lo abbiano messo nel mirino per giugno. A buon intenditor, poche parole. Ma presto i fatti.