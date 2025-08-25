Caressa: “Milan, Tare-Allegri e Furlani non vanno nella stessa direzione”

Il giornalista sportivo Fabio Caressa, volto noto di 'Sky Sport', durante la trasmissione 'Sky Calcio Club' ha commentato la situazione attuale del Milan . In particolare, la diversità di vedute - anche sul mercato - che sembra esserci tra l'area tecnica dei rossoneri, rappresentata dal direttore sportivo Igli Tare e dall'allenatore Massimiliano Allegri e la sfera dirigenziale, rappresentata invece dall'amministratore delegato Giorgio Furlani .

Caressa: "Il Milan ha due anime. Già Ibra ..."

"Tutte le voci che arrivano ci dicono che ci sono un po' due anime a Milanello - ha evidenziato Caressa -. Sappiamo che il Milan ha due anime dall'anno scorso. Perché è evidente. Perché è stata fatta la scelta Zlatan Ibrahimović che ha perso, a livello mediatico ma non solo, piano piano l'importanza che lui stesso si era dato".