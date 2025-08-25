Caressa: “Milan, Tare-Allegri e Furlani non vanno nella stessa direzione”

Fabio Caressa, volto noto di 'Sky Sport', ha commentato la situazione del Milan e, in particolare, la diversità di vedute che sembra esserci
Il giornalista sportivo Fabio Caressa, volto noto di 'Sky Sport', durante la trasmissione 'Sky Calcio Club' ha commentato la situazione attuale del Milan. In particolare, la diversità di vedute - anche sul mercato - che sembra esserci tra l'area tecnica dei rossoneri, rappresentata dal direttore sportivo Igli Tare e dall'allenatore Massimiliano Allegri e la sfera dirigenziale, rappresentata invece dall'amministratore delegato Giorgio Furlani.
Caressa: "Il Milan ha due anime. Già Ibra ..."
"Tutte le voci che arrivano ci dicono che ci sono un po' due anime a Milanello - ha evidenziato Caressa -. Sappiamo che il Milan ha due anime dall'anno scorso. Perché è evidente. Perché è stata fatta la scelta Zlatan Ibrahimović che ha perso, a livello mediatico ma non solo, piano piano l'importanza che lui stesso si era dato".