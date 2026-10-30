Sale sempre di più l'attesa per uno degli appuntamenti più sentiti della stagione: il derby della Madonnina tra Milan e Inter. Domani sera, alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, le due squadre milanesi si affronteranno nella sfida valida per la 10ª giornata di Serie A. Una partita che, come sempre, mette in palio più di tre semplici punti.

Milan, la cena di Cardinale tra le leggende rossonere

La sfida però arriva in un momento molto particolare per entrambe le squadre, che si presentano all'appuntamento con stati d'animo differenti:si trova il primo posto e proviene dalla vittoria contro ilin trasferta, ilinvece è chiamato a riscattare la sconfitta contro ilin casa per 4-2.

Alla vigilia del match però, come riferito da SportMediaset, non sono mancati gli appuntamenti puramente legati al mondo del diavolo: Gerry Cardinale avrebbe organizzato una cena in un noto ristorante milanese, alla quale avrebbero partecipato diverse glorie del Milan.

Tra gli ospiti presenti figurano grandissimi campioni come, ad esempio, Kakà, Serginho, Albertini, Brocchi Filippo Galli, Massaro e Tassotti. Una serata che ha riunito molti volti storici del mondo rossonero. Presenti alla cena, inoltre, anche Adriano Galliani, il presidente del CONI Buonfiglio e il presidente della Lega Serie A Simonelli.