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E' ufficiale: Skydance ha completato l'acquisizione di Warner Bros. Discovery, dando vita ad una delle più grandi realtà del settore media ed intrattenimento. La nuova società, denominata Skydance, unisce sotto lo stesso gruppo alcuni dei marchi e contenuti più importi del cinema, televisore e sport.

Le parole di Cardinale sulla nascita di Skydance

L'operazione è stata conclusa dopo aver ricevuto tutte le approvazioni regolamentari e aver rispettato le condizioni previste dall'accordo di fusione. Le azioni di Warner Bros. Discovery, inoltre, hanno cessato di essere negoziate sul Nasdaq, mentre quelle dihanno iniziato ad esser scambiate alla borsa di

La fusione mette insieme due studi cinematografici molto importanti, due piattaforme streaming e un enorme portfolio televisivo che comprende giganti come CBS, HBO e le varie reti dei due gruppi. Per quanto riguarda il fronte informativo, il portfolio comprende anche CBS Sports e NT Sports.

Il catalogo, inoltre, può contar anche su franchiste molto importanti come, ad esempio, Top Gun, Harry Potter, The White Lotus e Spongebob. Tra i vari obiettivi dichiarati c'è anche quello di tenere una maggiore presenza cinematografica, con circa 30 film all'anno destinati alle sale. Sul fronte televisivo, invece, la società ha già oltre 180 produzioni.

David Ellison, presidente e CEO di Skydance, ha voluto parlare di questo importante momento storico:

"Oggi è un giorno storico, non solo per Skydance ma per l'intero settore. Fin dall'inizio, la nostra ambizione è stata quella di unire questi due studi storici e creare un concorrente più forte, con il talento, le risorse e la portata necessari per raccontare grandi storie in ogni genere, su ogni piattaforma, per il pubblico di tutto il mondo. Ora questa ambizione è diventata realtà. Siamo grati a tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò: i dipendenti, i talenti creativi e i team di produzione di entrambe le società, che hanno lavorato instancabilmente per arrivare fin qui e ispirare ogni giorno il pubblico di tutto il mondo, così come i consulenti e i partner che hanno guidato questa transazione fino al completamento. Ora la nostra attenzione si rivolge al futuro: costruire un'azienda che valorizzi i creativi, intrattenga il pubblico e premi gli azionisti. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare."

Tra i vari protagonisti dell'operazione spicca anche Gerry Cardinale, fondatore e managing partner di RedBird e proprietario del Milan, membro anche del consiglio di amministrazione di Skydance. Cardinale, ovviamente, ha voluto sottolineare l'importanza dell'operazione, evidenziando di voler applicare il modello di gestione RedBird al portfolio di Paramount:

"Questo è un momento cruciale per il settore. Applicando il nostro modello di gestione diretta al portfolio ineguagliabile di Paramount e WBD, ricco di franchise iconici, programmi originali di alta qualità e diritti sportivi in ​​diretta, possiamo proteggere questa eredità e al contempo costruire un futuro per un panorama mediatico in profonda trasformazione. David, il nostro co-CEO Ynon Kreiz e il resto del nostro team Skydance di livello mondiale possiedono la visione e l'esperienza necessarie per guidare questo cambiamento. Siamo orgogliosi di sostenerli nella costruzione di una Hollywood più forte, nell'ampliamento delle opportunità per i talenti e nella creazione di valore a lungo termine per i nostri azionisti."

Parlando di finanza, il nuovo gruppo parte con un fatturato di quasi 70 miliardi di dollari e punta ad ottenerne almeno 6 miliardi di dollari di sinergie nei prossimi 3 anni. Secondo i piani, Skydance punta a generare oltre 10 miliardi di dollari di flusso entro il 2030.