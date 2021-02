Calhanoglu, che ti succede? Il turco deve tornare a far volare il Milan

Milan, Calhanoglu deve ritrovarsi

Il Milan di Stefano Pioli, come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, sta vivendo un momento difficile. Dalla sconfitta contro la Juventus il 3 gennaio, la squadra non si ritrova più. 5 sconfitte, addio al primo posto, e sofferenza fisica e mentale contro la Stella Rossa in Europa League. Situazione delicata, che secondo la rosea è collegata al calo di rendimento di molti giocatori, in primis a quello di Calhanoglu

Calhanoglu, dopo essere guarito dal coronavirus, è la brutta copia del leader tecnico che ha fatto volare il Milan nei mesi scorsi. In realtà in tanti hanno abbassato il proprio rendimento: chi è irriconoscibile (Romagnoli, Castillejo, Saelemaekers) chi è in difficoltà (Calabria, Hernandez, Tonali, Leao, Rebic). Non solo campo, ma anche calciomercato: il Milan pensa a un costo zero