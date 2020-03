Calendario Milan Femminile: gli impegni di marzo per le Rossonere di Ganz

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – Nel mese di marzo che inizia oggi, doppio impegno esterno per il Milan Femminile di mister Maurizio Ganz.

In programma, al ritorno dalla lunga sosta per le Nazionali, delle sfide di grande valore, difficili quanto stimolanti, per inseguire il preziosissimo secondo posto in classifica che regalerebbe la qualificazione in Champions League Femminile.

Si parte con Juventus-Milan e si finisce con Sassuolo-Milan, avversarie ostiche ma con le quali all’andata le Rossonere hanno ben figurato, raccogliendo 4 punti su 6. In attesa di definizione, invece, il recupero del ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile contro la Fiorentina Women.

Questo, dunque, il calendario del Milan Femminile di Ganz in questo mese di marzo:

Domenica 22 marzo, orario da definire: Juventus-Milan, 17^ giornata di Serie A Femminile;

Sabato 28 marzo, orario da definire: Sassuolo-Milan, 18^ giornata di Serie A Femminile.

Per scoprire, invece, tutte le partite che, da oggi a fine mese, disputerà la Prima Squadra maschile del tecnico Stefano Pioli, continua a leggere >>>

