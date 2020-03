Calendario Milan: gli impegni di marzo per i ragazzi di Pioli

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – Inizia un mese importante per il Milan, con la Coppa Italia e i campionati pronti a entrare ancora più nel vivo.

In questo mese di marzo ci saranno meno gare rispetto al febbraio appena concluso, però più delicate e decisive. La squadra di mister Stefano Pioli aprirà il mese con la trasferta all’Allianz Stadium di Torino per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.

Dopo il rinvio di Milan-Genoa, il campionato per i rossoneri riprende lunedì 9 marzo alle ore 20:45, in posticipo a Lecce, poi ritorno a ‘San Siro‘ per giocare il big match contro la Roma (domenica 15 marzo alle ore 20:45) e per concludere farà visita alla Spal a Ferrara (sabato 21 marzo alle ore 20:45).

Obiettivo: vincere per continuare a lottare per conquistare un posto in Europa. Questo, dunque, il programma completo del Milan di Pioli per il mese di marzo:

Mercoledì 4 marzo, ore 20,45: Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia;

Lunedì 9 marzo, ore 20.45: Lecce-Milan, 27^ giornata di Serie A;

Domenica 15 marzo, ore 20.45: Milan-Roma, 28^ giornata di Serie A;

Sabato 21 marzo, ore 20.45: Spal-Milan, 29^ giornata di Serie A.

Intanto, sembra che possa essere Ralf Rangnick, tedesco, a sedere sulla panchina del Milan nella stagione 2020-2021. Il tecnico, nella passata stagione al RB Lipsia, aveva studiato delle folli punizioni per i calciatori indisciplinati: per scoprirle tutte, continua a leggere >>>

