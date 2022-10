Calenda contro Scaroni: “Evitiamo di nominarlo Ministro dell’Energia”

Paolo Scaroni potrebbe essere nominato superministro dell'Energia nel nuovo Governo Meloni. Non sarebbe d'accordo con tale nomina il leader di 'Terzo Polo' Carlo Calenda, il quale ha espresso così il suo pensiero su Twitter. "Paolo Scaroni è il maggior responsabile insieme a Berlusconi della nostra dipendenza dal gas Russo - ha twittato Calenda - Nominarlo Ministro dell’Energia equivarrebbe a metterci l’AD di Gazprom. Evitiamo", le parole di Calenda. Ecco come e dove vedere Milan-Chelsea in tv e in streaming