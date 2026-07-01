Non c'è solo Mattia Liberali nei pensieri di Milan e Como. Le due squadre potrebbero presto sfidarsi sul mercato per un obiettivo in comune in difesa. Secondo quanto rivelato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Como di Fabregas ha chiesto informazioni su Gonçalo Inácio, difensore centrale dello Sporting Lisbona che piace molto anche al Milan.

Milan, senti Moretto: "C'e un'altra squadra italiana su Gonçalo Inácio"

"Gonçalo Inacio è sicuramente uno dei primissimi nomi che il Milan segue per rinforzare la difesa, è un’operazione comunque onerosa dal punto di vista economico. Lo Sporting lo valuta più di 40 milioni di euro, il Milan è al corrente di tutti i costi e di tutte le difficoltà."

Il Milan segue il portoghese da tempo e lo considera uno dei profili preferiti per rinforzare la difesa da consegnare a. L'ostacolo principale, però, è il prezzo fissato dallo

Proprio in questa situazione di attesa si è inserito il Como. Spinto dall'entusiasmo per la storica qualificazione alla prossima Champions League, il club comasco sta cercando un difensore espero e di livello internazionale, decidendo di fare un tentativo per il giocatore :

"C’è un’altra squadra italiana su Gonçalo Inacio che nelle ultime ore ha chiesto informazioni: è il Como, che sta cercando un centrale di livello e ha fatto un sondaggio. Un leggero sondaggio per Gonçalo Inacio, poi vedremo come si svilupperà il tema”