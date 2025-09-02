Calciomercato Milan, Bianchin: “Dovevano prendere un difensore forte”

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha commentato il calciomercato del Milan durante una puntata de 'La Tripletta'
Il Milan è stato una delle squadre più attive in questa finestra di calciomercato estivo. Tra operazioni in entrata e in uscita, sono state totalizzate circa una trentina di operazioni. Un numero da record che ha fatto sì che sia avvenuta una sorta di rivoluzione tecnica a Milanello. Ora che la sessione di mercato si è conclusa, molti giornalisti e opinionisti stanno dando la propria opinione sull'operato delle varie squadre durante questo calciomercato. Tra questi, Luca Bianchin - giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' - ha detto la sua durante una puntata de 'La Tripletta'. Di seguito, si riportano le sue considerazioni.
Bianchin commenta il calciomercato del Milan
—
Il suo commento: "Io l'ho sempre detto: per me il giocatore principale che il Milan avrebbe dovuto prendere era un difensore forte. Il fatto che non sia arrivato ma sia arrivato un ragazzo del 2006 l'ultimo giorno di mercato, secondo me, toglie un punto dal voto mercato Milan".