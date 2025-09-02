Calciomercato Milan, dalla Francia approvano l’acquisto di Rabiot

Calciomercato Milan, Vilas: "Mi piace questa scelta. Rabiot sarà un punto fermo dello spogliatoio".—
Poi prosegue: "A me piace questa scelta, perché a un certo punto aveva la possibilità di andare in Arabia Saudita e fare scelte molto più interessanti dal punto di vista finanziario. Diventerà uno dei punti fermi del Milan. Tra l’altro, il mercato del Milan è molto interessante: non hanno preso solo giocatori vecchi, è come l’Inter, c’è una fase di ricostruzione in corso e stanno cercando anche giovani giocatori.
Io penso, ed è anche certo, che Rabiot sia venuto al Milan perché sa che sarà un punto fermo nello spogliatoio. Ma soprattutto, perché lavorerà con un allenatore e sarà messo in condizione di avere fiducia. Considerando quello che ha appena vissuto, io capisco questa scelta.
Non c’è solo l’aspetto “bling-bling”. Meglio essere titolare al Milan con un allenatore che ti dà fiducia, che essere panchinaro in un club più grande o in Champions League, rischiando di uscire già al primo turno o di giocare pochissimo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA