Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, dalla Francia approvano l’acquisto di Rabiot

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, dalla Francia approvano l’acquisto di Rabiot

Calciomercato Milan, dalla Francia approvano l’acquisto di Rabiot
Calciomercato Milan, Nicolas Vilas de L’Equipe promuove l’acquisto di Rabiot: sarà uno dei punti fermi di Allegri.
Francesco De Benedittis

Nicolas Vilas, giornalista francese de L’Équipe, ha analizzato in maniera approfondita l’acquisto di Adrien Rabiot da parte del Milan. Secondo Vilas, la scelta è positiva e Rabiot diventerà uno dei punti fermi della squadra di Allegri. Ecco le sue dichiarazioni.

"Effettivamente, c’è l’aspetto sportivo. C’è solo il Milan. Inoltre, non stanno facendo un inizio di stagione straordinario. Ma io penso che Rabiot, sebbene abbia quell’immagine di chi pensa solo ai soldi, gestito dalla madre, che parte sempre a fine contratto, ecc., nella scelta del Milan ci sia una grande componente affettiva. Ritroverà Allegri, che lo stimava molto ai tempi della Juve. Del resto, Allegri, ancor prima che fosse ufficiale, ne parlava già molto bene".

LEGGI ANCHE

Calciomercato Milan, Vilas: "Mi piace questa scelta. Rabiot sarà un punto fermo dello spogliatoio".

—  

Poi prosegue: "A me piace questa scelta, perché a un certo punto aveva la possibilità di andare in Arabia Saudita e fare scelte molto più interessanti dal punto di vista finanziario. Diventerà uno dei punti fermi del Milan. Tra l’altro, il mercato del Milan è molto interessante: non hanno preso solo giocatori vecchi, è come l’Inter, c’è una fase di ricostruzione in corso e stanno cercando anche giovani giocatori.

Io penso, ed è anche certo, che Rabiot sia venuto al Milan perché sa che sarà un punto fermo nello spogliatoio. Ma soprattutto, perché lavorerà con un allenatore e sarà messo in condizione di avere fiducia. Considerando quello che ha appena vissuto, io capisco questa scelta.

LEGGI ANCHE: Milan, in attacco il caos: cambi di piani. Per Gimenez una sfida impervia>>>

Non c’è solo l’aspetto “bling-bling”. Meglio essere titolare al Milan con un allenatore che ti dà fiducia, che essere panchinaro in un club più grande o in Champions League, rischiando di uscire già al primo turno o di giocare pochissimo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA