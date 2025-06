Calciomercato, giornata di colloqui: Riso presente a Casa Milan

Secondo quanto riferito da MilanNews, l'agente Giuseppe Riso è arrivato a Casa Milan per una serie di colloqui di mercato. All'ordine del giorno ci sono la ricerca di una nuova sistemazione per Lorenzo Colombo, attaccante che rientra dal prestito all'Empoli, e le discussioni per Honest Ahanor, il giovane terzino sinistro del Genoa, molto apprezzato dalla dirigenza rossonera.