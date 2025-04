Calcio Femminile in crescita: Milan e altri Club tra i protagonisti della Yes Cup

Le competizioni si svolgeranno in 8 centri sportivi di Milano, con un supporto costante di famiglie e volontari che contribuiranno al buon andamento dell’evento, con una presenza attiva per tutta la durata del torneo.

Un calcio femminile che cresce — Quest’edizione darà grande risalto al calcio femminile, con la partecipazione di squadre di club prestigiosi come Milan, Inter, Atalanta, Parma e Cremonese, tra gli altri. Le giovani promesse del calcio femminile, dalla Under 13 alla Under 19, si sfideranno con grinta e voglia di emergere, in un’atmosfera che celebra la crescita del movimento calcistico al femminile.

La cerimonia inaugurale a San Siro — Un momento storico per la Yes Cup: per la prima volta, la cerimonia inaugurale si terrà allo stadio Giuseppe Meazza, la “Scala del calcio”, simbolo di Milano e teatro dei sogni di tanti giovani calciatori. La cerimonia vedrà la partecipazione di Laura Barriales, che darà il calcio d’inizio del torneo, affiancata da Radio Piterpan e numerosi protagonisti del calcio di oggi e di ieri. Un evento che coinvolgerà quasi 5.000 persone tra partecipanti e famiglie, per una festa del calcio che resterà nella memoria di tutti.

La Yes Cup non è solo un torneo, ma un'esperienza che cambia la vita. Un'occasione per crescere, divertirsi, e costruire legami che vanno oltre il calcio. Grazie all'impegno di AL2 Sport, l'evento diventa ogni anno un punto di riferimento per il calcio giovanile internazionale, un'occasione unica per i giovani di tutto il mondo di mettersi alla prova, confrontarsi e fare sport insieme, con l'obiettivo di sollevare la Yes Cup 2025.