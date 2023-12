Dal Brasile: “Cafu nei guai: l’ex Milan costretto a vendere una villa”

Uno degli esterni di difesa più forti transitati dal Milan negli ultimi decenni è senza dubbio Marcos Evangelista de Moraes , meglio noto come Cafu . Dopo una carriera di altissimo livello tra San Paolo , Real Saragozza , Palmeiras e Roma , 'Il Pendolino' è giunto in rossonero nel 2003 e vi è rimasto nel 2008. Con la maglia del Diavolo ha segnato 4 gol in 166 presenze e ha vinto uno Scudetto nel 2003/2004, ma anche la Supercoppa Italiana del 2004 e la Champions League del 2006/2007. A queste si aggiunga poi la Supercoppa UEFA (2003 e 2007) e il Mondiale per Club nel 2007.

Ex Milan, Cafu sommerso dai debiti

Dopo aver chiuso la sua carriera proprio con la maglia del Milan segnando contro l'Udinese, Cafu ha appeso gli scarpini al chiodo. Ma le cose non sono andate alla grandissima per lui. Come riferito da 'UOL', portale di informazione brasiliano, la grande villa che ha a San Paolo è stata messa all'asta per circa 4,7 milioni di euro per un vecchio debito non saldato. Il valore della stessa, tra l'altro, sarebbe ben più elevato e di circa 7,5 milioni.