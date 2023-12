Coppa d’Africa, le partenze: Inter e Juve godono, il Milan ne perde due

Il Milan non avrà il tempo neanche di riabbracciare Ismael Bennacer che potrebbe vederlo andar via con la sua Algeria. Stesso discorso anche per Samuel Chukwueze che sicuramente si unirà al suo compagno di nazionale Osimhen. Sempre rimanendo in tema rossoneri, anche i prossimi avversari del gruppo di Stefano Pioli dovranno perdere una pedina fondamentale. L'Atalanta, infatti, sarà costretta a salutare Ademola Lookman, in partenza con la Nigeria.

Contando anche Dia, della Salernitana, e Nzola, della Fiorentina, rischiano di essere almeno 50 i giocatori a lasciare per quasi un mese la Serie A. Assenze importanti, che potrebbero anche influenzare il cammino di diverse squadre. Tuttavia, ci sono tre società che non dovranno correre ai ripari.

Inter, Juventus e Lazio — Le tre squadre in questione sono Inter, Juventus e Lazio. Nessuna delle tre darà 'in prestito' alcun giocatore alla Coppa D'Africa. Sicuramente un vantaggio, sia per le due squadre in testa alla classifica che per i biancocelesti in rincorsa ai posto europei. La lotta per lo scudetto, dunque, potrebbe anche passare da questi dettagli, favorendo l'Inter e la Juventus. LEGGI ANCHE: Milan, senti Bennacer: "Scudetto e Champions, ci crediamo ancora" >>>

