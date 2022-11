Buona la prima per il Portogallo di Leao: battuto il Ghana 3-2 | News

Non stecca il Portogallo l'esordio al Mondiale in Qatar: battuto il Ghana 3-2, con Rafael Leao che ha segnato anche un gol

Si è conclusa da pochi minuti la partita tra Portogallo-Ghana valevole per la prima giornata del girone H del Mondiale in Qatar. I lusitani hanno vinto, non senza difficoltà, contro le 'black stars' 3-2. Le reti per il Portogallo portano le firme di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore, Joao Felix e il milanista Rafael Leao, mentre del Ghana i gol sono stati realizzati da Ayew e Bukari. Per l'attaccante del Milan, che ha trovato il gol tre minuti dopo il suo ingresso in campo, si tratta della prima rete con la propria nazionale.