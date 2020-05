Bundesliga, Hertha Berlino: prima rete su azione per Piatek

MILAN NEWS – L’ex attaccante del Milan Krzysztof Piatek ha segnato oggi il suo primo gol su azione con la maglia dell’Hertha Berlino. Il polacco, entrato in campo al 65′ minuto, ha segnato al minuto 92 la rete del 2-0 contro l’Augsburg. Per lui è la prima rete su azione in Bundesliga (terza in totale) coi berlinesi e classica esultanza con le pistole nel festeggiare il gol.

